В Кремле назвали условие ввода миротворцев в Нагорный Карабах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, высказавшегося за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

На вопрос, готова ли Россия направить в зону конфликта миротворческие силы, представитель Кремля ответил, что «не стал бы пускаться» в подобные рассуждения.

«Здесь я бы в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться», - сказал он.

Песков подчеркнул, что любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон.

Он также добавил, что в контактах президента с его коллегами в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием ситуации в регионе.

Бои в регионе начались 27 сентября. Ереван и Баку взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе столкновений, по утверждению сторон, применялись авиация, танки, артиллерия, ракетные комплексы. Обе стороны конфликта сообщали о сотнях убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.