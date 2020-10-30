Глава Татарстана взял под личный контроль дело о нападении на отдел полиции
Руководителю республики Рустаму Минниханову оперативно доложили о нападении на отдел полиции в Кукморском районе Татарстана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Глава Татарстана взял под личный контроль ситуацию в Кукморе, где 16-летний подросток напал на отделение полиции.
Молодой человек кинул на территорию ОВД бутылки с горючей смесью, а при попытке его задержания полицейскими оказал сопротивление и ранил одного из правоохранителей ножом. В результате злоумышленник был застрелен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».