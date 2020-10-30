В стране и мире Иммунолог рассказал, когда остановится пандемия Светлана Головина Общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 45 018 354 человек. © Фото: Zygimantas Gedvil, imago-images.de, Globallookpress Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса остановится, когда иммунная прослойка превысит 80%. «После 70-80% - остановится, когда переболеют те, кто не контактировал за этот период», - сказал специалист. По его словам, на данный момент при условии принятых мер возможно лишь «притормаживание пандемии», пишет РИА Новости. По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 1 599 976 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика