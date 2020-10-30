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Иммунолог рассказал, когда остановится пандемия

Светлана Головина
12:15 30.10.2020
Общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 45 018 354 человек.
Иммунолог рассказал, когда остановится пандемия
© Фото: Zygimantas Gedvil, imago-images.de, Globallookpress

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса остановится, когда иммунная прослойка превысит 80%.

«После 70-80% - остановится, когда переболеют те, кто не контактировал за этот период», - сказал специалист.

По его словам, на данный момент при условии принятых мер возможно лишь «притормаживание пандемии», пишет РИА Новости.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 1 599 976 человек.

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