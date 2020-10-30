Появились кадры с места нападения подростка на отдел полиции в Татарстане

В МВД по Республике Татарстан сообщили подробности нападения подростка на отдел полиции в Кукморском районе.

Инцидент произошел 30 октября около 00.30. Участковый заметил у парковки служебного автомобиля на территории районного ОМВД возгорание на земле и осколки стекла. Во время тушения возгорания через ограду была брошена бутылка, предположительно, с горючей смесью. Злоумышленник попытался скрыться.

«Участковым, совместно с дежурившим в эту ночь начальником ИВС ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан, было организовано преследование», - говорится в сообщении.

Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом, а при попытке задержания ранил одного из правоохранителей.

«Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие», - также отмечается в сообщении.

Злоумышленником оказался местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений он умер.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.