Запрет на курение кальяна и вейпов в общественных местах вступил в силу

В России 30 октября вступил в силу запрет на курение кальяна, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, включая кафе, бары и рестораны.

Соответствующая поправка была внесена в статью 11 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Она предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

С этого дня вся продукция, содержащая никотин, а также устройства для ее употребления находятся под действием запретительных мер в рамках антитабачного закона.