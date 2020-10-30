Заммэра заявила о «хрупком равновесии» в Москве с COVID-19

В настоящее время в Москве наблюдается «хрупкое равновесие» в отношении заболеваемости коронавирусом.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, что последние две недели темпы прироста инфицированных сокращаются.

Согласно данным оперативного штаба, в Москве госпитализируют примерно столько же человек с COVID-19, сколько и выписывают после лечения.

«Мы нащупали такое равновесие, но оно очень хрупкое и может качнуться как в ту, так и в другую сторону», - отметила Ракова.

За последнюю неделю, пояснила заммэра, темп прироста вновь выявленных больных составил 2%, а госпитализаций - 3%. В среднем сейчас в Москве ежедневно выявляют от четырех до пяти тысяч человек с COVID-19, а госпитализируют порядка 1 200 средних и тяжелых пациентов.