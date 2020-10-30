В Киеве к зданию Конституционного суда стягивают силовиков

У здания Конституционного суда Украины (КСУ) с утра дежурят сотни силовиков и специальная техника в связи с акцией протеста из-за решения суда отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

На место прибыли пожарные машины и бригады скорой помощи.

Данное решение уже подверглось критике президента страны Владимира Зеленского, который заявил, что считает его «ничтожным» и не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда. Документ опубликован на сайте парламента.