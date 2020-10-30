В России выявили более 18 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 18 283 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе, из них в том числе выявлено активно 4 072 (22,3%) инфицированных, не имеющих клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 519 пациентов. Всего за весь период эпидемии России было выписано 1 200 560.

Летальных случаев за последние сутки в России подтверждено 355. За весь период по России от коронавируса умерло 27 656 человек.