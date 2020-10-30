Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для транспортировки больных COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для организации перевозки больных коронавирусом между странами Евросоюза будет выделено 220 миллионов евро. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы выделяем 220 миллионов евро, чтобы профинансировать трансграничные трансферы больных, когда это будет необходимо. Чтобы грамотно использовать эти деньги, нужен грамотный обмен информацией» - цитирует слова политика РИА Новости.

Также глава Еврокомиссии сообщила, что все страны ЕС получат вакцину от коронавируса одновременно - в соответствии с численностью населения.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС организовать обмен данными по наличию мест в больницах для больных COVID-19 – это позволит грамотно организовать трансферы.