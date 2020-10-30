Бесстрашная рысь забралась на опору ЛЭП в Свердловской области

В Свердловской области рысь забралась на верхушку опоры линии электропередачи. Видео необычного инцидента было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, как животное сидит на верхушке одного из столбов, с любопытством наблюдая за жителями. Никаких признаков агрессии рысь не показывала.

По словам очевидцев, изначально диких кошек было две, однако одна сбежала.