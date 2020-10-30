Бесстрашная рысь забралась на опору ЛЭП в Свердловской области
Животное с любопытством наблюдало за реакцией жителей.
© Видео: В МИРЕ ЖИВОТНЫХ и ПРОСТО ПРИКОЛЫ, VK © Фото: В МИРЕ ЖИВОТНЫХ и ПРОСТО ПРИКОЛЫ, VK
В Свердловской области рысь забралась на верхушку опоры линии электропередачи. Видео необычного инцидента было опубликовано в Сети.
На кадрах хорошо видно, как животное сидит на верхушке одного из столбов, с любопытством наблюдая за жителями. Никаких признаков агрессии рысь не показывала.
По словам очевидцев, изначально диких кошек было две, однако одна сбежала.