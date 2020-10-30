Мэр Тамбова объявила об отставке
На посту главы города Наталия Макаревич находилась чуть больше года.
© Фото: Наталия Макаревич, Facebook
Глава города Тамбов Наталия Макаревич объявила о своем решении сложить полномочия. Причины отставки она не уточнила.
«Обращаюсь с заявлением о сложении полномочий главы города и спасибо за работу», - сказала она на заседании Тамбовской городской думы седьмого созыва.
Макаревич избрали мэром Тамбова 16 сентября 2019 года. Соответствующее решение было принято главой Тамбова и депутатами городской думы.