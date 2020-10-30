В стране и мире Мэр Тамбова объявила об отставке Лина Давыдова На посту главы города Наталия Макаревич находилась чуть больше года. © Фото: Наталия Макаревич, Facebook Глава города Тамбов Наталия Макаревич объявила о своем решении сложить полномочия. Причины отставки она не уточнила. «Обращаюсь с заявлением о сложении полномочий главы города и спасибо за работу», - сказала она на заседании Тамбовской городской думы седьмого созыва. Макаревич избрали мэром Тамбова 16 сентября 2019 года. Соответствующее решение было принято главой Тамбова и депутатами городской думы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика