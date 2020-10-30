Россияне начали закупать продукты впрок в страхе перед новым карантином

Около трети россиян из-за опасений перед введением новых ограничений из-за COVID-19 начали закупать товары впрок. Причем теперь граждане (12% опрошенных) стали приобретать не только предметы первой необходимости, но и другие на случай, если власти решат закрыть непродовольственные магазины.

Согласно данным исследования, после того как в регионах России осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе, пишет РБК. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.



Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1 611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% - из Санкт-Петербурга, 22% - из городов-миллионников.