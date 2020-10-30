В Ницце задержан предполагаемый сообщник нападавшего на прихожан церкви

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который мог быть сообщником нападавшего на прихожан в Ницце.

«Этот человек подозревается в контакте с нападавшим за день до нападения», - пишет BFMTV со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 29 октября в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Жертвами оказались три человека, еще несколько получили ранения. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции.

По словам прокурора, злоумышленник является выходцем из Туниса, который приехал во Францию в начале октября этого года. При осмотре личных вещей у него нашли нож, Коран и два мобильных телефона.