В МВД Татарстана сообщили подробности нападения подростка на отделение полиции

Ночью, 30 октября, подросток пытался поджечь отделение полиции города Кукмор в Татарстане. Возгорание на земле и осколки стекла на территории участка заметил во время парковки служебного автомобиля один из сотрудников.

«В ходе тушения возгорания в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться», - говорится в сообщении на сайте МВД республики.

Отмечается, что на неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.

«Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие», - уточняется в заявлении.

В результате произошедшего злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, скончался на месте от полученных ранений.

Сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.