Иммунолог рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов рассказал «Звезде» о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что случаи заболевания коронавирусом среди переболевших были зафиксированы в Ленобласти, об это сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

По его словам, врачи уже сталкивались со случаями повторного заражения, однако они носят единичный характер. Ефимов отметил, что риск снова заболеть коронавирусной инфекцией зависит от индивидуальных особенностей иммунитета человека – люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, наиболее подвержены повторному заражению. Вероятность получить дозу вируса, которая может привести к болезни, зависит от содержания в крови Т-лимфоцитов.

«В отличии от "неживых" антител, Т-лимфоциты это живые клетки, способные размножаться и уничтожать клетки, зараженные вирусом. Они образуются в организме человека в ходе борьбы с болезнью. Также Т-лимфоциты формируют клетки памяти, которые "запоминают" вирус и при повторном заражении болезнь будет протекать в более легкой форме» - сообщил «Звезде» ученый-иммунолог.

Ефимов отметил, что разработанная в России вакцина от коронавируса действует по схожему принципу – формирует в организме человека клетки, способные уничтожать вирус и укреплять иммунную систему для дальнейшей борьбы с заболеванием.