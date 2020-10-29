«Правильно и целесообразно»: эксперт оценил введение штрафов за жестокое обращение с животными

Эксперт президентского совета по вопросам экологии и защиты животных Илья Блувштейн заявил «Звезде», что предложение Минюста внести КоАП штрафы за жестокое обращение с животными правильное и целесообразное.

«Мы считаем, что это правильно и целесообразно, потому что далеко не все злодеяния имеют признаки состава преступления, за которое предусматривается уголовная ответственность. К сожалению, норма такова, что злодеяние должно обязательно заканчиваться по отношению к животному гибелью или увечьем и совершаться из хулиганских, корыстных побуждений. Если злодеяние не имеет этих признаков, то фактически оно остается безнаказанным», - сказал специалист.

По словам Блувштейна, все действия, связанные с жестоким обращением с животными, в том числе, истязание голодом, холодом, оставление без попечения все это теперь образуют признаки правонарушения, за которое предусматривается административная ответственность.

«Это все будет правонарушением не только аморальным, но и противоправным. Это позволит улучшить и усилить профилактику пресечения жестокого обращения с животными при всех формах взаимодействия с ними», - заключил эксперт.

Новые нормы были разработаны по поручению Владимира Путина, который в июне провел в формате видеосвязи встречу с экологами и зоозащитниками. Максимальный штраф составляет 200 тысяч рублей.