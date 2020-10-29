В стране и мире В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши Светлана Головина Неподалеку от сел Аскеранского района идут ожесточенные бои. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости В четверг, 29 октября, в армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о нанесенных ракетных ударах ВС Азербайджана по городам Степанакерт и Шуши. «Вражеские силы нанесли удары из реактивных систем залпового огня по городам Степанакерт, Шуши и прилегающим к ним населенным пунктам», - уточняется в сообщении армии в Facebook. По словам пресс-секретаря Карабаха Ваграма Погосяна, неподалеку от сел Аскеранского района идут ожесточенные бои. «Армия обороны Карабаха ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского район. Противник несет большие потери», - написал он на странице в Facebook-аккаунте. В то же время, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о том, что подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили турецкий беспилотник «Байрактар», пишет РИА Новости. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика