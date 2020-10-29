В стране и мире Переболевший COVID-19 Куценко предупредил об опасности россиян Валентина Пескова Актер назвал коронавирус самой тяжкой болезнью, которую ему когда-либо приходилось переносить. © Фото: Денис Макаренко, РИА Новости Актер Гоша Куценко, который перенес инфекцию коронавируса, предупредил всех своих поклонников через соцсеть о важности соблюдения масочного режима. «Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски!» - написал Куценко на своей странице в Instagram. Актер подчеркнул, что при инфекции коронавируса возникает «особая пневмония» и только специалисты заслуживают доверия, чтобы проводить ее лечение. Куценко также привел в пример Китай, где за счет соблюдения «элементарной дисциплины» удалось добиться сильного снижения заболеваемости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика