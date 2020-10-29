Швейцария исключила Россию из «карантинного» списка стран

В четверг, 29 октября, Швейцария исключила Россию из списка стран, граждане которых по прибытии обязаны пройти карантин в связи с опасностью распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте швейцарского Минздрава.

На данный момент в «карантинном» списке страны остались Армения, Чехия, Бельгия и Андорра, а также три региона Франции.

Список потенциально опасных государств обновляется каждые две недели.

Напомним, что в августе 2020 года Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией, однако въехать в страну могут только обладатели вида на жительство.