F-16 перехватил самолет на Аризоной во время выступления Трампа

Истребитель F-16 ВВС США осуществил перехват и сопроводил самолет, проникший в среду в воздушное пространство, которое было закрыто на время поездки президента Дональда Трампа в штат Аризона.

Дело в том, что воздушное пространство там, где находится президент - всегда ограничивается. Однако небольшой легкомоторный лайнер проигнорировал запрет, а его пилот не отвечал на запросы диспетчеров. В итоге боевому F-16 пришлось выпустить предупредительные сигнальные ракеты, чтобы нарушитель все же покинул запретную зону.

«Самолет NORAD сопроводил самолет из зоны ограниченных полетов без дальнейших происшествий», - сообщили позже в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Все это происходило прямо над головой Дональда Трампа и ему явно понравилось. Сторонникам он так и заявил: «Смотрите, какое представление устроили для вашего президента».