У летучих мышей в России обнаружен коронавирус

В ходе исследования Роспотребнадзора у летучих мышей в России были обнаружены коронавирусы, заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Анна Сперанская.

«Какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования», - сказала эксперт.

Также специалистам удалось установить последовательности геномов ряда других вирусов.

По словам Сперанской, летучие мыши не опаснее для человека, чем лисы или ежи, которые также могут быть переносчиками опасных вирусов, пишет РИА Новости.

О начале исследования летучих мышей Роспотребнадзор объявил в августе текущего года. По словам специалистов, проект позволит оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.