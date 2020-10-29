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В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий

Светлана Головина
07:46 29.10.2020
По словам Сергея Калашникова, сумма выплат должна устанавливаться по десяти рангам.
В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Государственной Думе предложили ввести новую систему начисления пенсий по десяти «рангам» и возобновить отчисления работников на будущую пенсию с зарплаты. С инициативой выступил зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.

Парламентарий акцентировал, что в действующей системе баллов при начислении пенсии путаются даже специалисты, поэтому начисление должно происходить по разрядам.  

«Минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», - сказал Калашников.

Депутат пояснил, что необходимо создать определенный перечень показателей, определяющих человека в тот или иной ранг. Благодаря этой системы будет проще  понимать размер своей будущей пенсии.

Кроме того, Калашников считает, что индексацию пенсий необходимо осуществлять по рангам, но при этом не обязательно одновременно.

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