Политолог назвал истинную цель заявлений Вашингтона о готовности разместить ракеты в Европе

В Москве отреагировали на заявление Вашингтона о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты. Председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что подобные безответственные высказывания лишь провоцируют нестабильность и приведут к новому политическому кризису.

А последствия такого шага США будут наиболее ощутимы прежде всего для европейских союзников США. Эксперты солидарны со Слуцким, считая, что Штаты только прикрываются так называемой «российской угрозой». Так политолог Сергей Марков в интервью «Звезде» пояснил, что разрывая все договоры об ограничении вооружений и делая заявления о размещении ракет в Европе, США на самом деле имеют совсем другую цель - Китай.

«Дело в том, что американцы посчитали, что у них будет научно-технологическое преимущество над Китаем еще порядка около 10 лет. И поэтому за 10 лет американцы должны рывком добиться полного военного доминирования над всеми и продиктовать свою волю, опираясь на новые, новейшие системы вооружения, которые они хотят разработать к этому времени», - отметил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По словам политолога, чтобы сохранить стратегическую стабильность России, нужно развивать свою фундаментальную науку. Так как американский истеблишмент не изменит свои стратегические планы.

Напомним, накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, якобы для «сдерживания России». Таких ракет у Америки - в отличие от России - еще нет, но их, как говорят в Вашингтоне, активно разрабатывают.