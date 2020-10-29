В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров выступил с инициативой временно отменить комиссии за банковские переводы в период действия ограничений из-за коронавируса. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Федоров пояснил, что, соблюдая ограничительные меры, россияне стали активно использовать онлайн-инструменты для финансовых операций, в том числе, оказывая помощь знакомым и родным. Однако при этом они вынуждены дополнительно оплачивать комиссии, предусмотренные банками за переводы.

«Прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», - пишет RT со ссылкой на копию письма.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить комиссию при досрочном возврате кредита.