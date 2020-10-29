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Посол России назвал угрозой заявления США о развертывании РСМД в Европе

Валентина Пескова
07:19 29.10.2020
По словам Анатолия Антонова, Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира.
Посол России назвал угрозой заявления США о развертывании РСМД в Европе
© Фото: pixabay.com

Заявления помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что Вашингтон готов пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе заключают в себе угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Подобные намерения ведут к повышению конфронтационного потенциала. Считаем необоснованной проведенную высокопоставленным чиновником параллель с ракетным кризисом в Европе начала 1980-х годов, который привел к подписанию Договора о РСМД», - прокомментировал высказывания О'Брайена руководитель российской дипмиссии.  

Антонов подчеркнул, что если Вашингтон действительно заинтересован в  «реальном контроле над вооружениями», то для этого не нужна эскалация гонки ракетных вооружений на европейском континенте. А конструктивную альтернативу таким дестабилизирующим планам предложил президент России Владимир Путин 26 октября. Дипломат напомнил, что российский лидер конкретизировал прошлогодний призыв к странам НАТО, призвав их объявить (вслед за Россией) мораторий на размещение наземных РСМД, который мог бы быть подкреплен взаимными верификационными мерами.

«Россия не будет разворачивать на европейской части территории страны не нарушавших требований ДРСМД ракет 9М729, при условии неразмещения государствами НАТО в Европе вооружений, ранее запрещенных по упомянутому договору», - сказал Антонов.

Как заявил посол, Россия в духе доброй воли готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира.

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