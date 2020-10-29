В Минздраве выяснили, что общего между «испанкой» и коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов провел сравнение между вирусом гриппа «Испанка», от которого умирали люди в 1918-1919 годах, и COVID-19.

Специалист отметил, что в распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожие черты. Так оба вируса, например, передаются воздушно-капельным путем.

Однако эпидемический потенциал выше у коронавируса, чем у вируса гриппа. Если не вводить ограничительных мер, то индекс распространения COVID-19 составляет 4-5, а это - довольно высокий показатель. Эксперт пояснил, что коронавирус очень легко распространяется и поэтому так быстро перешел в формат пандемии.

Ранее российский врач-инфекционист Валерий Бесносенко рассказал, что самыми опасными факторами заражения коронавирусом, которые несут максимальный риск, являются избыточная масса тела и сахарный диабет. Далее в списке следуют сердечно-сосудистые заболевания.