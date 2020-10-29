В стране и мире Коронавирус В Минздраве назвали сроки спада роста заболеваемости COVID-19 в России Николай Курашкин По истечении обозначенного периода в стране, вероятно, наступит стабилизация эпидемиологической обстановки. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com В Минздраве назвали сроки спада роста заболеваемости COVID-19 в России. По словам инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, этого стоит ожидать в течение трех недель. «Мы ожидаем, что этот второй подъем не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель», - цитирует РИА Новости слова специалиста. Чуланов отметил, что по истечении обозначенного периода скорее всего, предположительно, наступит стабилизация ситуации. Ранее в Минздраве рассказали, как можно лечить коронавирус дома. Для этого необходимо соблюдать определенные требования. Разрешение на домашнее лечение действует только для больных COVID-19, чье состояние врачи признали стабильным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика