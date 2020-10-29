Ядерный шантаж: военный эксперт о единственном «рычаге» воздействия США

Военный эксперт Константин Сивков в эксклюзивном комментарии «Звезде» объяснил намерения Соединенных Штатов разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для «сдерживания» России.

«США выходили из ДРСМД, преследуя единственную цель - создать контрсиловой потенциал против России для того, чтобы в дальнейшем, опираясь на него, диктовать России свою волю с позиции ядерного превосходства», - сказал специалист.

По словам Сивкова, у США не осталось никакого другого рычага, чтобы обеспечить свое доминирование в мире - «только ядерный шантаж».

«Трамп заявил, что он обеспечит ядерное превосходство над всеми странами мира для того, чтобы подавлять страны-ревизионисты и заставить их исполнять волю США. Трамп открыто это сказал около года назад», - пояснил эксперт.

В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.