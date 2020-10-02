Четыре человека получили ожоги глаз после компьютерной томографии в Якутии

В одной из больниц Якутии, сидя в очереди на компьютерную томографию, пациенты получили ожоги роговицы глаз различной степени тяжести. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики.

Уточняется, что инцидент произошел из-за включенной кварцевой лампы. Все пациенты получили первичную медпомощь и были направлены на амбулаторное лечение.

«При проведении служебного расследования выяснено, что 1 октября дежурная смена кабинета включала кварцевую лампу во время технического перерыва для обеззараживания помещения. Медперсонал выключал лампу сразу после окончания перерыва», - уточняется в заявлении.

К виновным лицам будут приняты соответствующие меры.

На данный момент администрация больницы принесла свои извинения пострадавшим.