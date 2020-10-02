Россиянин погиб в одном из отелей Турции

Во время отдыха в одном из отелей Турции житель Татарстана погиб в номере из-за неисправного окна.



Уточняется, что семья проживала в номере под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно.



По словам дочери погибшего, в один из вечеров по неизвестной причине система опустилась, в результате чего мужчине зажало голову.

«Это окно было неисправным, поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», - цитирует ее портал «НТР 24».

Помимо этого, девушка рассказала, что администрация отеля не оказала им никакой помощи.

На данный момент семья погибшего мужчины намерена доказать, что трагедия произошла по вине руководства отеля.