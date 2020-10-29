Раскрыт новый способ телефонного мошенничества

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал о новом способе телефонного мошенничества – звонке с собственного номера абонента. По его словам, такой способ сильно привлекает внимание – обычно люди удивляются, увидев звонок с собственного номера.

«Вообще для этой цели мошенники могут использовать любые номера, от номеров экстренных служб до номеров, которые выглядят как служба поддержки банка или другие спецномера. Для подмены, в том числе на собственный номер пользователя, используются специальные сервисы IP-телефонии, позволяющие менять номер на произвольный при звонке через сервис в браузере» - цитирует слова эксперта агентство «Прайм».

Также Бодров напомнил о правилах, которые следует соблюдать, чтобы предотвратить любые контакты с мошенниками. Не следует перезванивать на незнакомые номера, даже если это ваш номер. Эксперт посоветовал установить приложение, определяющее тип телефонного номера. Ни в коем случае не следует сообщать данные, относящиеся к данным банковской карты, особенно если на том конце трубки абонента торопят или сообщают о взломе карты.