Стало известно, что делать, если банкомат не выдал наличные

В некоторых случаях при использовании банкомата запрошенные клиентом наличные не выдаются или выдаются не полностью. Что делать в подобной ситуации рассказала старший преподаватель университетского департамента правовых дисциплин Наталия Пшеничникова.

Обычно причиной затруднений в таких случаях бывают технические неполадки. По словам эксперта, в первую очередь следует зафиксировать номер банкомата на фото, а после – записать точное время, в которое была реализована неудачная попытка получения денег.

Далее необходимо как можно быстрее обратиться в банк, выпустивший карту, с которой снимались средства (даже в случае использования банкомата другого банка). Это можно сделать по телефону или на сайте учреждения в виде заявления. В последнем случае стоит изложить всю информацию в подробностях, прикрепив сделанное ранее фото.

Пшеничникова объяснила, что наиболее быстро проблема будет решена при снятии наличных в банкомате того же банка, что и карта.

«В этом случае есть шанс на разрешение ситуации в течение 3-7 дней», - цитирует ее агентство «Прайм».

В случае же, если использовался банкомат другого банка, процедура может продлиться до 30 дней. Тем не менее, в 98% случаев исход ситуации оказывается благополучным и средства возвращаются клиенту.

Ранее были озвучены критерии, по которым можно отличить настоящий звонок сотрудника банка от звонка мошенника. В частности, аферисты будут стараться задавать дополнительные вопросы и выведывать кодовые слова, пароли и подобную информацию.