Врач посоветовала россиянам есть зимой авокадо

Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко посоветовала россиянам употреблять зимой авокадо. По ее мнению, этот фрукт содержит в себе вещества, способствующие укреплению иммунной системы.

«В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет» сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Также Сергиенко посоветовала есть авокадо в первой половине дня – фрукт насытит организм энергией и придаст ощущение сытости. Врач советует добавлять его в смузи и салаты, использовать его мякоть вместо сливочного масла на бутерброде с красной рыбой или икрой.

Однако врач отметила, что это очень жирный фрукт – людям, страдающим от проблем с печенью следует употреблять авокадо с осторожностью, как и любые продукты с высоким содержанием жира.