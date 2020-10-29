Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач посоветовала россиянам есть зимой авокадо

05:29 29.10.2020
Во фрукте содержатся элементы, полезные для иммунной системы.
Врач посоветовала россиянам есть зимой авокадо
© Фото: pixabay.com

Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко посоветовала россиянам употреблять зимой авокадо. По ее мнению, этот фрукт содержит в себе вещества, способствующие укреплению иммунной системы.

«В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет» сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Также Сергиенко посоветовала есть авокадо в первой половине дня – фрукт насытит организм энергией и придаст ощущение сытости. Врач советует добавлять его в смузи и салаты, использовать его мякоть вместо сливочного масла на бутерброде с красной рыбой или икрой.

Однако врач отметила, что это очень жирный фрукт – людям, страдающим от проблем с печенью следует употреблять авокадо с осторожностью, как и любые продукты с высоким содержанием жира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:11 В стране и мире
В Минздраве назвали сроки спада роста заболеваемости COVID-19 в России
04:39 В стране и мире
Видео
«Это очень своевременное решение»: Анита Цой о решении Путина создать фонд для помощи детям
03:21 В стране и мире
Нейросеть научили по звуку кашля распознавать коронавирус
03:09 В стране и мире
Видео
«Американский ВПК не на нужном уровне»: эксперт оценил заявление США о размещении гиперзвуковых ракет
01:54 В стране и мире
В посольстве РФ отреагировали на «российский след» в каталонском кризисе
Популярное
Популярное
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.