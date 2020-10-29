Экс-глава администрации Нижнего Новгорода объявлен в международный розыск
Олег Кондрашов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
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По поручению Генеральной прокуратуры РФ бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По имеющейся информации,
Кондрашов уже задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства.
Как сообщили в прокуратуре, в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для рассмотрения вопроса о возможности депортации Олег Кондрашова в Россию.
В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается взаимодействие с американскими компетентными органами по данному вопросу.