Экс-глава администрации Нижнего Новгорода объявлен в международный розыск

По поручению Генеральной прокуратуры РФ бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По имеющейся информации,

Кондрашов уже задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства.

Как сообщили в прокуратуре, в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для рассмотрения вопроса о возможности депортации Олег Кондрашова в Россию.

В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается взаимодействие с американскими компетентными органами по данному вопросу.