Удачный эксперимент: беспилотник помогает медикам в московской больнице

В Москве, в Первой градской больнице, подводят первые итоги эксперимента с использованием беспилотного транспорта. По территории клиники уже несколько недель перемещается робот-автомобиль, развозящий по разным корпусам анализы и лекарства.

По словам врачей, автоматический помощник значительно облегчил работу медиков, а заодно позволил им избегать прямого контакта с опасными грузами. Кроме того, большим плюсом машины является то, что она никогда не устает.

С утра и до вечера автомобиль курсирует по двадцати гектарам территории между тремя десятками больничных корпусов. За это время, как подсчитали в медучреждении, новый помощник уже сэкономил врачам и медсестрам 50 тысяч шагов и огромное количество рабочего времени, которое теперь тратится только на пациентов.

И сами пациенты, к слову, вслед за медиками быстро привыкли к роботу-автомобилю. Врачи называют эксперимент неоценимой историей и считают, что подобные системы необходимо распространять повсеместно.