«Это очень своевременное решение»: Анита Цой о решении Путина создать фонд для помощи детям

По мнению основателя благотворительного фонда «Анита», певицы Аниты Цой, решение Владимира Путина о создании фонда для лечения детей с редкими заболеваниями является очень правильным решением – особенно на фоне распространения COVID-19.

«Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, очень остро стоит вопрос благотворительной помощи детям. Сегодня финансирование благотворительных фондов резко сократилось. Вы не представляете, какое количество детей сегодня нуждается в лечении. Социальные сети пестрят просьбами о помощи. Решить этот вопрос без помощи государства практически невозможно. Так что создание подобного фонда это очень правильное и своевременное решение» - сообщила Цой.

Напомним, что 23 июня, во время телеобращения, президент России Владимир Путин сообщил о том, что стране нужен единый источник финансирования лечения детей с редкими патологиями. Для его формирования с 1 января 2021 года будет увеличена ставка НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Вырученные средства будут сформированы в целевой фонд для оплаты лекарств, техники, средств реабилитации, для финансирования высокотехнологических операций, сообщил президент.