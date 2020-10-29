SpaceX перенесла запуск на МКС из-за проблем с двигателями Falcon 9

Запуск космического корабля Crew Dragon на МКС временно отложен в связи с обнаруженным дефектом двигателей ракеты-носителя Falcon 9. Соответсвующее объявление сделал представитель компании SpaceX Ханс Кенигсман.

Во время запуска ракеты со спутником GPS III из-за технических проблем произошло автоматическое отключение механизмов за несколько секунд до назначенного старта. В ходе дальнейших проверок было установлено, что в два из девяти двигателей Falcon 9 попало маркировочное вещество, вероятно, оставшееся после чистки деталей.

Кенигсман указал, что на замену вышедших из строя двигателей уйдет около недели, в связи с чем запуск, который изначально должен был состояться 31 октября, перенесен. Отправление Crew Dragon на Международную космическую станцию теперь назначено на 14 ноября.

Как сообщает The Verge, в результате будущего пуска на станцию должны будут попасть четверо астронавтов - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и Соити Ногути. Экипаж должен будет задержаться на МКС на полгода.

Ранее сообщалось, что американец Кристофер Кэссиди передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Сергею Рыжикову, передав ему символический ключ от МКС.