В стране и мире В Госдуме предложили дать родителям младшеклассников отпуск на период каникул Светлана Головина Соответствующее предложение было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Депутат Государственной Думы России Елена Строкова выступила с инициативой предоставить одному из родителей младшеклассников (1-4 классы) оплачиваемый отпуск на время школьных каникул, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Данная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка, а также позволит обезопасить ребенка в период распространения вируса», - пишет RT со ссылкой на текст обращения. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, для учащихся столичных школ были объявлены двухнедельные каникулы в в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом - с 5 по 18 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика