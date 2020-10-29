Разгонный блок «Фрегат» вернут в Россию для ремонта

Неисправный разгонный блок «Фрегат» вернут в Россию для проведения ремонтных работ. На данный момент ракета находится на космодроме Куру во Французской Гвиане. Доставка в Россию будет осуществлена по морю.

Ранее в Роскосмосе рассказали о возможности возврата «Фрегата» к изготовителю.

«Разгонный блок "Фрегат" будет отправлен из Французской Гвианы в Россию морским транспортом для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании» - цитирует его слова РИА Новости/

В мае стало известно, что французские специалисты обнаружили в разгонном блоке утечку токсичного топлива. Для устранения проблемы на место хранения ракеты прибыли специалисты НПО Лавочкина. Причиной утечки стал неисправный клапан – его демонтировали и доставили в Россию для устранения причин неисправности.