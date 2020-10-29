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Нейросеть научили по звуку кашля распознавать коронавирус

Анна Берестовая
03:21 29.10.2020
В настоящее время технология проходит проверку специалистов Росздравнадзора.
Нейросеть научили по звуку кашля распознавать коронавирус
© Фото: pixabay.com

Разработчики из России представили созданную ими нейронную сеть, способную по звуку кашля человека определить, болен ли тот коронавирусной инфекцией. Для реализации такой функции технология была обучена на тысячах записей кашля пациентов, зараженных COVID-19 или имеющих иные заболевания дыхательной системы.

Алгоритм, получивший название «Acoustery», был произведен компанией «Медитэкс». Для осуществления теста используется либо мобильное приложение, либо терминал, внешне выглядящий так же, как современные смартфоны.

В настоящее время проект ждет результатов проверки Росздравнадзора, где новая разработка должна пройти сертификацию. Сроки длительности этой проверки пока остаются неопределенными.

После прохождения всех регистрационных процедур нейросеть можно будет использовать в государственных учреждениях или в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия».

Ранее в Минздраве России определили условия, при которых пациент с коронавирусной инфекцией может осуществлять амбулаторное лечение.

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