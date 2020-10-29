«Американский ВПК не на нужном уровне»: эксперт оценил заявление США о размещении гиперзвуковых ракет

Директор Центра стратегической конъюнктуры Игорь Коновалов рассказал «Звезде» о реальности планов США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для «сдерживания» России. По его словам, технический уровень развития военно-промышленного комплекса США не позволит реализовать эту задумку в ближайшее время.

«На данный момент американская военная промышленность не вышла на тот технический уровень, чтобы создать надежную систему управления гиперзвуковыми ракетами. Такая ракета летит в облаке плазмы - нужна особая технология, которая позволит радиосигналу проходить сквозь него. Американцы пока не могут этого достичь – их успехи очень малы.» - сообщил «Звезде» эксперт.

Также эксперт отметил, что если в США говорят о размещении гиперзвуковых ракет, то речь идет о возможном будущем – американцы сами не знают, когда это произойдет.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты готовы разместить свои гиперзвуковые ракеты на территории Европы – для «сдерживания» России.