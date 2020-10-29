Адвоката экс-полицейского по «делу Голунова» лишили статуса

Адвоката экс-полицейского, фигуранта «дела Голунова», лишили статуса. Соответствующее решение вынес совет Адвокатской палаты Москвы.

«Адвокатский статус Алексея Коврижкина прекратили на два года», - цитирует «Интерфакс» слова источника.

Отметим, упомянутый правозащитник участвовал в рассмотрениях «дела Голунова» в качестве адвоката предполагаемого организатора задержания журналиста, бывшего полицейского Игоря Ляховца. Причиной лишения статуса стали показания лиц, согласно которым Коврижкин проводил оперативно-розыскные мероприятия не в соответствии с законодательством, а также допустил провокацию дачи взятки.

Напомним, московского журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении наркотических средств. Впоследствии уголовное дело в его отношении было прекращено за неимением доказательств. «Дело Голунова» получило широкую общественную огласку, из-за чего задержавшим его сотрудникам УВД по ЗАО предъявили обвинения в превышении полномочий и фальсификации материалов дела, а также в незаконном обороте наркотиков.