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Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах

Анна Берестовая
23:36 29.10.2020
В настоящее время действующий президент отстает от своего противника по данным опросов.
Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Победа на голосовании в не определившемся со своими предпочтениями к настоящему моменту штате Пенсильвания может стать ключевой для сохранения Дональдом Трампом президентского поста.

Этот штат обладает 20 голосами и ранее, в 2016 году, уже дал американскому лидеру возможность вырваться вперед на выборах. Кроме того, в настоящее время в Пенсильвании Байдена поддерживают лишь на 5,7% жителей больше, чем Трампа, что является незначительным отрывом.

Кроме данного пути имеются и иные возможности достижения действующим главой США первенства на предстоящих выборах. Так, Трамп выиграет, заполучив голоса Северной Каролины и Флориды вместе с еще минимум двумя колеблющимися штатами. В планах действующего президента сейчас значится ряд крупных выступлений в Аризоне и Неваде, а также серия митингов в Пенсильвании, направленных на привлечение избирателей из не определившихся территорий.

Без голосов от Пенсильвании Дональду Трампу также сможет принести победу склонение в свою сторону Висконсина, Аризоны и Миннесоты вместе с Мичиганом либо Невадой. Такие сценарии приводит издание Financial Times.

На сегодняшний день, по данным опросов граждан Соединенных Штатов, Дональд Трамп на общенациональном уровне отстает от Джо Байдена, представляющего на выборах демократическую партию. Примечательно, что за последний период отрыв Байдена лишь вырос.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с иностранным лидером, который выразил свое нежелания прихода Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов.

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