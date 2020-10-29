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В Москве от коронавируса умерли 69 пациентов

Алексей Курильченко
23:27 29.10.2020
В России за сутки от COVID-19 скончались 366 человек.
В Москве от коронавируса умерли 69 пациентов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что за последние сутки в столице России от коронавируса скончалось 69 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19.

За все время пандемии в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено 1 581 693 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В оперативном штабе напомнили: в случае проявления любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. Для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих следует при первых симптомах болезни незамедлительно вызвать врача на дом.

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