Собянин оценил необходимость жестких мер в период второй волны

Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве жестких ограничительных мер, как в Германии, Франции и других странах Европы, не требуется.

«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится», - заявил мэр Москвы в эфире канала «Россия-1».

По его словам, можно обойтись и без этого.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшие две недели дают надежду, что динамика коронавируса в столице будет снижаться.