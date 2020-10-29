Собянин оценил необходимость жестких мер в период второй волны
По словам мэра, в настоящее время это не требуется.
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Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве жестких ограничительных мер, как в Германии, Франции и других странах Европы, не требуется.
«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится», - заявил мэр Москвы в эфире канала «Россия-1».
По его словам, можно обойтись и без этого.
Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшие две недели дают надежду, что динамика коронавируса в столице будет снижаться.