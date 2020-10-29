Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта

Существует набор факторов, повышающих риск инсульта до крайне высоких показателей. Их перечислил заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук, профессор Андрей Чупин.

На вероятность развития инсульта влияют повышенный холестерин, курение и высокое артериальное давление. При условии наличия всех указанных факторов опасность острого нарушения мозгового кровообращения становится очень большой.

Врач также отметил, что среди пациентов в возрасте до 50 лет инсульт чаще регистрируется у мужчин. При этом завотделением ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова обозначила, что на население от 18 до 50 лет приходится 10-15% случаев инсульта.

Тазартукова объяснила, что определить инсульт у человека можно по несимметричной улыбке с «висящим» уголком рта, неспособностью четко и разборчиво выговорить простую фразу и невозможности поднять и держать обе руки. Об этом пишут РИА Новости.

Для профилактики болезни, по рекомендации Чупина, людям, имеющим факторы риска, следует сделать УЗИ сонных артерий и обратиться к врачу в случае, если оно покажет заметное поражение сосудов.

«При наличии факторов риска не нужно надеяться на то, что все обойдется», - подчеркнул специалист в интервью РИА Новости.

Ранее ученые из Кембриджского университета определили, что для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, риск летального исхода при развитии инсульта возрастает в два раза.