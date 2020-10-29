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Ученые доказали роль комет в появлении жизни на Земле

Ирина Киселенко
22:32 29.10.2020
Органические вещества могли попасть на Землю вместе с космическими телами.
Ученые доказали роль комет в появлении жизни на Земле
© Фото: pixabay.com

В США астробиологи Колледжа Альбион в штате Мичиган получили новое доказательство тому, что жизнь на Земле появилась в результате падения небесных тел.

Ученые подвергли образцы гликольальдегида воздействию ударного давления 4,5-25 гигапаскалей, которое сравнимо с давлением, возникающим при падении кометы. Выяснилось, что вещество входящее в состав биологических веществ, т.е рибонуклеиновые кислоты и нуклеотиды в экстремальных условиях могут сохранять свою структуру и целостность.

«Эксперименты, имитирующие столкновения, снова и снова показывают, что биомолекулы, обнаруженные на кометах, астероидах и метеоритах, не разрушаются полностью», - поделился ученый.

По словам специалистов, результаты подтверждают, что органические вещества, необходимые для появления жизни, могли попасть на Землю вместе с космическими телами, «пережив» столкновение с планетой.

Помимо этого, при столкновении возникают новые молекулы, имеющие значение для биологических процессов. Свои выводы о роли комет в биогенезе ученые опубликовали в статье журнала Astrobiology, кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

В результате, присутствие гликольальдегида на кометах говорит о том, что вещество рассеяно по всей Солнечной системе благодаря космическим телам.

Ранее исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах и Института биомедицинских исследований в Барселоне выразили уверенность в том, что первая клетка, которая обзавелась митохондриями, уже имела структуру и функции эукариотической.

Чтобы выявить изменения, которые влияют на возникновение эукариотической клетки, ученые изучили геномы современных ее видов и реконструировали эволюцию ДНК.

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