«Грандиозная манипуляция»: политолог о событиях во Франции

О том, как себя чувствуют сегодня французы, как намерены жить дальше после теракта в Ницце, «Звезде» рассказал историк и политолог Французской академии моральных и политических наук Эммануэль Леруа Ладюри.

«Надо понимать, что происходящее сегодня во Франции - это грандиозная медиа и политическая манипуляция. Это ниспровержение умов, это искусственно создаваемое напряжение между мусульманами и христианами. Режим мсье Макрона зиждется на такой вот кристаллизации страха», - заявил эксперт.

По его словам, произошедшее в Ницце - результат провокации еженедельника «Шарли Эбдо» и их карикатур, которые не стоило публиковать. Политолог отметил, что, по его мнению, в России подобное вряд ли возможно.

Леруа также высказался о режиме президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что обычные французы по большей части испытывают негативные эмоции и не до конца понимают обстановку в стране. Особенно, по словам политолога, учитывая, что большая часть эфирного времени телеканалов посвящена кризису, терроризму или другим негативным вещам.

Сегодня, 29 октября, в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы было совершено нападение. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы, президент страны назвал произошедшее терактом.

Ранее жертвой другого террориста стал учитель истории и географии. В последнее время он вел в колледже курс по свободе слова: объяснял на пальцах - на примере иллюстраций скандального журнала «Шарли Эбдо». Это, предварительно, и послужило причиной убийства.