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Российский ЦПВС в Сирии провел новые гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Тартус

Николай Курашкин
22:00 29.10.2020
В САР продолжается работа по невоенному разрешению конфликта и помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Российский ЦПВС в Сирии провел новые гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Тартус
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress

За прошедшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции в населенных пунктах Блат в Алеппо и Эль-Бустан в провинции Тартус, в ходе которых населению было выдано 880 продовольственных наборов общим весом пять тонн. Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2612 гуманитарных акций, общий вес гуманитарного груза составил 4476 тонн.

Также продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж в провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж. Проведено в провинции Ракка и в провинции Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Иса и обратно.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 обстрела со стороны позиций террористов.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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