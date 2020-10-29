В Германии в группу людей въехал автомобиль

В Германии машина въехала в группу людей. Инцидент произошел около 16.15, водитель Renault выехал с полосы вправо по неясным причинам и въехал в группу, которая находилась на тротуаре и велосипедной дорожке.

Сообщается, что один ребенок погиб, три человека, в том числе водитель, получили серьезные травмы, пишет издание Bild.

В настоящее время доказательств того, что столкновение могло быть вызвано намеренно, пока нет.